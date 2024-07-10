Aigai Antik kenti yıldız şölenine sahne oldu! Samanyolu Galaksisi Aigai Antik Kentini süsledi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti yaz mevsiminde çıplak gözle de görülebilen Samanyolu Galaksisiyle süslendi. Uzun pozlama tekniğiyle çekilen fotoğraflar ve videolar antik kentte görsel şölen oluşturdu.

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