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Videolar Yaşam Videoları Ahmet, Selim, Sait, Neşe, Aybüke, Necmettin… Cesur yürekli, vatan sevdalısı öğretmenler…

Ahmet, Selim, Sait, Neşe, Aybüke, Necmettin… Cesur yürekli, vatan sevdalısı öğretmenler…

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 07:32
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Haklarını hiçbir zaman ödeyemeceğimiz öğretmenlerimizin gününü kutluyor, aramızdan ayrılanları da rahmet ve minnetle anıyoruz. Terör saldırılarında şehit verdiğimiz öğretmenlerimizi ise hiç bir zaman unutamayacağız...
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Cesur yürekli, vatan sevdalısı öğretmenler…
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