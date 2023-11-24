Ahmet, Selim, Sait, Neşe, Aybüke, Necmettin… Cesur yürekli, vatan sevdalısı öğretmenler…

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Haklarını hiçbir zaman ödeyemeceğimiz öğretmenlerimizin gününü kutluyor, aramızdan ayrılanları da rahmet ve minnetle anıyoruz. Terör saldırılarında şehit verdiğimiz öğretmenlerimizi ise hiç bir zaman unutamayacağız...

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