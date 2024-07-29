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Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 09:32
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle yem yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
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