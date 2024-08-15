15 Ağustos 2024, Perşembe
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Afrika’yı “M çiçeği” kabusu sardı! Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı?
Afrika kıtası M çiçeği virüsünün önüne geçemiyor. Salgın nedeniyle Afrika Birliği acil durum ilan etti. Virüs nedeniyle 2022'den bu yana bin 450 kişinin öldüğü belirtildi. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsü ve Kovid-19 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.