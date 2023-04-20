20 Nisan 2023, Perşembe
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Afet bölgesinde bayram hazırlığı | Köy Evleri bayramda teslim edilecek
Gaziantep’te köy evleri bayramda teslim edilecek. Yöresel mimariye uygun inşa edilen köy evlerinden 14'ü tamamlandı. Öte yandan Kahramanmaraş’ta afet bölgesinde kurulan konteyner kentlerde buruk da olsa bayram telaşı yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabirleri Mehmet Geçgel ve Yüksel Akalan aktardı.