Afet bölgesinde bayram hazırlığı | Köy Evleri bayramda teslim edilecek

Gaziantep’te köy evleri bayramda teslim edilecek. Yöresel mimariye uygun inşa edilen köy evlerinden 14'ü tamamlandı. Öte yandan Kahramanmaraş’ta afet bölgesinde kurulan konteyner kentlerde buruk da olsa bayram telaşı yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabirleri Mehmet Geçgel ve Yüksel Akalan aktardı.