30 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları AFAD yangındaki korkunç görüntüleri paylaştı! Anne ve kızı...

AFAD yangındaki korkunç görüntüleri paylaştı! Anne ve kızı...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2021 00:48
Güncelleme:30.07.2021 00:48
Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınında alevlerin arasında kalan bir anne ve kızını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri kurtardı. O anlara ait görüntüler ise AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

SON DAKİKA HABERİ: AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Adana Kozan ilçesi Salmanlı Mahallesi'ne ulaşan AFAD, ANDA ve YAKUT ekiplerimiz, 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızını görüntüdeki alevlerin içinden kurtardı. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize sonsuz teşekkürler" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AFAD yangındaki korkunç görüntüleri paylaştı! Anne ve kızı..
AFAD yangındaki korkunç görüntüleri paylaştı! Anne ve kızı..
Bir ilimizden daha kötü haber
Bir ilimizden daha kötü haber
Palet deposu alevlere teslim
Palet deposu alevlere teslim
Yangınla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı
Yangınla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı
Katliamdan yeni görüntüler! 4 kişiyi katletti
Katliamdan yeni görüntüler! 4 kişiyi katletti
22 bin 161 yeni vaka! Günün verileri açıklandı
22 bin 161 yeni vaka! Günün verileri açıklandı
“Yapan varsa iki gözü kör olsun”
“Yapan varsa iki gözü kör olsun”
Alevler yaklaştı jandarma alarma geçti!
Alevler yaklaştı jandarma alarma geçti!
Tartışma sonrası polis silahını ateşledi
Tartışma sonrası polis silahını ateşledi
Yangın otellere yaklaştı! Müşteriler teknelerle tahliye edildi
Yangın otellere yaklaştı! Müşteriler teknelerle tahliye edildi
Vatandaşlar canlarını zor kurtardı! Korkutan görüntüler
Vatandaşlar canlarını zor kurtardı! Korkutan görüntüler
Manavgat'ta son durum: 'Yangın tekrar alevlendi!'
Manavgat'ta son durum: 'Yangın tekrar alevlendi!'
Daha Fazla Video Göster