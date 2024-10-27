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AFAD Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu!

AFAD Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu!

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Giriş: 27.10.2024 21:02
Güncelleme:27.10.2024 21:04
Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 20.07'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası Adana Valisi Köşger olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem!
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem!
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