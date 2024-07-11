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Adnan Oktar davasında tüm sanıklara tahliye!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 18:39
Örgüt yöneticisi Adnan Oktar’ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla güncel yapılanma davasında mahkeme, Oktar dışındaki tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.
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Adnan Oktar davasında tüm sanıklara tahliye!
Adnan Oktar davasında tüm sanıklara tahliye!
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