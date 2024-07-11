Adnan Oktar davasında tüm sanıklara tahliye!

Örgüt yöneticisi Adnan Oktar’ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla güncel yapılanma davasında mahkeme, Oktar dışındaki tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

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