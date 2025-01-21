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Adliye çıkışı tekmeli yumruklu kavga kamerada

Adliye çıkışı tekmeli yumruklu kavga kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 15:40
Güncelleme:21.01.2025 15:42
Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Adliyedeki mahkemede görülen dava sonra davalı iki grup çıkışta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Adliye önünde bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı.
Adliye çıkışı tekmeli yumruklu kavga kamerada
Adliye çıkışı tekmeli yumruklu kavga kamerada
Adliye çıkışı tekmeli yumruklu kavga kamerada
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