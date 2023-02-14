Adıyaman’da enkazdan 3 gün sonra kurtarıldı! 19 yaşındaki Songül kahramanlarıyla buluştu

Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 10 ili yıktı. 19 yaşındaki Songül Göksu, depreme Adıyaman’da yakalandı. 3 kaldığı enkazdan Zonguldaklı madenciler tarafından kurtarılan genç kız, kendisini hayata bağlayan kahramanlarıyla ilk kez hastane odasında görüntülü görüşme aracılığıyla buluştu.