Adana’da otobüste eşi tarafından bıçaklanan adam konuştu

Adana'da eşi tarafından bıçaklanan adam, İstanbul'da basın mensuplarına konuştu. Eşinin yalan söylediğini öne süren Mehmet A. "Bıçakla bana saldırdı. Biber gazıyla saldırdı. Beni tehdit etti. Tüm iddiaları yalan. Cezaevine girmemek için yalanlar söylüyor. Yargılanmasını ceza almasını istiyorum" dedi.