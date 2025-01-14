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Adana’da otobüste eşi tarafından bıçaklanan adam konuştu

Adana'da otobüste eşi tarafından bıçaklanan adam konuştu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 15:51
Adana'da eşi tarafından bıçaklanan adam, İstanbul'da basın mensuplarına konuştu. Eşinin yalan söylediğini öne süren Mehmet A. "Bıçakla bana saldırdı. Biber gazıyla saldırdı. Beni tehdit etti. Tüm iddiaları yalan. Cezaevine girmemek için yalanlar söylüyor. Yargılanmasını ceza almasını istiyorum" dedi.
Adana’da otobüste eşi tarafından bıçaklanan adam konuştu
Otobüste eşi tarafından bıçaklanan adam konuştu
Otobüste eşi tarafından bıçaklanan adam konuştu
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