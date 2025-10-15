15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Adana’da kuzenlerin iş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Adana’da kuzenlerin iş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Adana’da kuzenlerin iş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 16:24
Adana’da Hüseyin Balkan (38), işe girmesi için kendisine baskı yaptığı iddia edilen kuzeni Resul Balkan (35) ve yanındaki Uğurcan Uğur (28) ile aralarında çıkan kavgada sopayla dövülüp, bıçaklanarak öldürüldü. Saklandıkları dairede yakalanan, Balkan’ı bıçaklamadıklarını öne süren şüpheliler tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana’da kuzenlerin iş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Motosikletlinin yola savrulup olay yerinden uzaklaşması kamerada
Motosikletlinin yola savrulup olay yerinden uzaklaşması kamerada
Deniz dibinden oksitlenmiş tabanca ve 2 bisiklet çıktı
Deniz dibinden oksitlenmiş tabanca ve 2 bisiklet çıktı
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu
Feci motosiklet kazaları kamerada
Feci motosiklet kazaları kamerada
Tuzla’da gemide patlama! A Haber olay yerinde
Tuzla’da gemide patlama! A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Tuzla’da tersanesinde korkutan patlamada!
Tuzla'da tersanesinde korkutan patlamada!
İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar var
İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar var
AFAD ekipleri Gazze için yola çıktı
AFAD ekipleri Gazze için yola çıktı
CHP’de yumruklu kongreye çevik kuvvet müdahale etti!
CHP'de yumruklu kongreye çevik kuvvet müdahale etti!
70 metre yükseklikten atladılar
70 metre yükseklikten atladılar
Daha Fazla Video Göster