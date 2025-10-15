15 Ekim 2025, Çarşamba
Adana’da kuzenlerin iş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Adana’da Hüseyin Balkan (38), işe girmesi için kendisine baskı yaptığı iddia edilen kuzeni Resul Balkan (35) ve yanındaki Uğurcan Uğur (28) ile aralarında çıkan kavgada sopayla dövülüp, bıçaklanarak öldürüldü. Saklandıkları dairede yakalanan, Balkan’ı bıçaklamadıklarını öne süren şüpheliler tutuklandı.