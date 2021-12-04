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Adana’da komşu dehşeti! Küçük kızın bağırışlarına aldırış etmeden komşusunu bayıltana kadar dövdü

DHA
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Giriş: 04.12.2021 10:51
Adana'da S.İ. (45) isimli kadın, oturduğu apartmanda komşusu Tuğba D. (35) tarafından 6 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü. S.İ. baygınlık geçirirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kızıyla birlikte oturduğu apartmana giren S.İ., asansör beklerken, merdivenden inen komşusu Tuğba D., yanlarına geldi. Burada aralarında husumet bulunan S.İ. ile Tuğba D. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Tuğba D., S.İ.'yi yumruklayıp saçını çekerek yere düşürüp, başını defalarca zemine vurdu. Küçük kızın bağırışlarına ve müdahalesine aldırış etmeyen Tuğba D., S.İ.'yi bayılana kadar dövdü.

Gürültüleri duyan diğer komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen S.İ., tedavisinin ardından darp raporu alarak Tuğba D.'den şikayetçi oldu.

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