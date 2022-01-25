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Adana’da feci olay! Bir sürücü seyir halindeyken bayıldı

İHA
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Giriş: 25.01.2022 10:05
Adana’da bir araç sürücüsü seyir halindeyken fenalaşarak baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren sürücü polis otosuna arkadan çarptı. Çarpmanın tesiriyle araç polis aracını 50 metre sürükledikten sonra ancak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi'nde emniyet güçleri devriye görevi yaptığı esnada 01 YD 911 plakalı aracı süren E.K direksiyon başında fenalaştı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Seyir halinde olduğu sırada baygınlık geçiren E.K., polis aracına çarptı. Yaklaşık polis aracını 50 metre sürükledikten sonra otomobil durabildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücünün arkadaşı ve polisler, fenalaşan E.K.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.

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