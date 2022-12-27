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Adana ve KKTC'deki operasyonlarla Deveciler örgütü çökertildi! Çete liderinin oğlu yakalandı

DHA
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Giriş: 27.12.2022 11:34
5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarıyla bilinen Deveciler örgütüne operasyon düzenlendi. Adana merkezli 4 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen baskınlarda, Deveciler suç örgütünün lideri Cumali İncesoy'un oğlu Yaşar İncesoy yakalandı.
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