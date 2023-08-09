Acımasız babadan çocuklarına intikam işkencesi! Eşine kızıp hıncını onlardan çıkardı

İstanbul Kağıthane'de insanlık dışı görülmemiş olay yaşandı. 35 yaşındaki Yasir Cakacık, kendisini terk eden eşini geri getirebilmek üzere evde bulunan 4 çocuğuna adeta işkence yaptı. Çocuklarını bağlayan cani baba, onları tokatlayıp birde videoya çekti. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.