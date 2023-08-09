09 Ağustos 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Acımasız babadan çocuklarına intikam işkencesi! Eşine kızıp hıncını onlardan çıkardı
İstanbul Kağıthane'de insanlık dışı görülmemiş olay yaşandı. 35 yaşındaki Yasir Cakacık, kendisini terk eden eşini geri getirebilmek üzere evde bulunan 4 çocuğuna adeta işkence yaptı. Çocuklarını bağlayan cani baba, onları tokatlayıp birde videoya çekti. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.