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Acımasız babadan çocuklarına intikam işkencesi! Eşine kızıp hıncını onlardan çıkardı

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Giriş: 09.08.2023 12:35
İstanbul Kağıthane'de insanlık dışı görülmemiş olay yaşandı. 35 yaşındaki Yasir Cakacık, kendisini terk eden eşini geri getirebilmek üzere evde bulunan 4 çocuğuna adeta işkence yaptı. Çocuklarını bağlayan cani baba, onları tokatlayıp birde videoya çekti. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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