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Acıbadem’de Marmara Üniversitesi’nde yangın telaşı! Fakülte boşaltıldı
Olay, İstanbul Üsküdar'da yer alan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde saat 15.30 sularında meydana geldi.
ELEKTRİK PANOLARINDA YANGIN ÇIKTI
5 katlı Güzel Sanatlar Fakültesinin bodrum katındaki elektrik panolarında yangın çıktı. Okulu saran yoğun dumanı gören üniversite öğrencileri panikle fakülteyi boşalttı. Yangını görenler polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle elektrik panosunda başlayan yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
"KANTİNDE OTURUYORDUK, NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"
Üniversite öğrencilerinden Zeynep Su Nailoğlu, "Kantinde oturuyorduk. Yukardan bir görevli yangın olduğunu söyledi. Ne olduğunu anlamadık. Camlardan dumanları gördük. Bir panikle aşağı indik. Eşyalarımız da yukarıda kaldı" dedi.