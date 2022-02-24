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Acıbadem’de Marmara Üniversitesi’nde yangın telaşı! Fakülte boşaltıldı

İHA
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Giriş: 24.02.2022 16:51
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yangın meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin yangın sebebiyle telaşla fakülteyi boşalttıkları anlar kameraya saniye saniye kaydedildi.

Olay, İstanbul Üsküdar'da yer alan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde saat 15.30 sularında meydana geldi.

ELEKTRİK PANOLARINDA YANGIN ÇIKTI

5 katlı Güzel Sanatlar Fakültesinin bodrum katındaki elektrik panolarında yangın çıktı. Okulu saran yoğun dumanı gören üniversite öğrencileri panikle fakülteyi boşalttı. Yangını görenler polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle elektrik panosunda başlayan yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

"KANTİNDE OTURUYORDUK, NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Üniversite öğrencilerinden Zeynep Su Nailoğlu, "Kantinde oturuyorduk. Yukardan bir görevli yangın olduğunu söyledi. Ne olduğunu anlamadık. Camlardan dumanları gördük. Bir panikle aşağı indik. Eşyalarımız da yukarıda kaldı" dedi.

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