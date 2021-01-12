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ABD'deki Kongre baskınında "Elazığ" detayı!

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Giriş: 12.01.2021 01:41
Güncelleme:12.01.2021 01:48
Elazığlılar, ABD’de Kongre binasına yapılan baskını çok yakından takip etti. Baskın sırasında, kameralara Kongre binasında kullanılan Elazığ'ın vişneçürüğü mermerler yansıdı. Gakkoşlar, vişneçürüğü mermerleri görünce hem gururlandı, hem de zarar görme ihtimalini düşünerek endişelendi. İşte A Haber’in özel haberi…

Elazığlılar, ABD'de Kongre binasına yapılan baskını çok yakından takip etti.

Baskın sırasında, kameralara Kongre binasında kullanılan Elazığ'ın vişneçürüğü mermerler yansıdı.

Gakkoşlar, vişneçürüğü mermerleri görünce hem gururlandı, hem de zarar görme ihtimalini düşünerek endişelendi. İşte A Haber'in özel haberi…

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