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Merhum Aytunç Altındal’dan 3. Dünya Savaşı yorumu! Tarihini böyle açıklamış

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Giriş: 11.01.2021 01:13
Güncelleme:11.01.2021 01:14
A Haber’de her hafta pazar günü yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında önemli bir röportaj ekranlara getirildi. Dünyanın içinde bulunduğu yeni düzen ve ABD-İsrail ekseninde dünyaya özellikle de bölgemize şekil verme hırsı şiddetleniyor. 2013 yılında vefat eden gazeteci Aytunç Altındal’ın 3. Dünya Savaşı yorumu yeniden gündeme geldi. Altındal'ın “3. Dünya Savaşı ezoterik açıdan ve enigmatik çağ itibariyle, bana göre hipotetik olarak onların belirlediği tarih 2021 de çıkartılıp 2025 de bitirilecek.” sözleri akıllara geldi. İşte Aytunç Altındal’ın dikkat çeken o mesajları…
Joe Biden aslında kimdir? Aytunç Altındal’dan flaş yorum! “Joe Biden ailesinin 700 yıllık tarihi…” JOE BİDEN ASLINDA KİMDİR? AYTUNÇ ALTINDAL'DAN FLAŞ YORUM! "JOE BİDEN AİLESİNİN 700 YILLIK TARİHİ…"
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