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ABD - Almanya yapımı aşı denendi

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Giriş: 27.10.2020 11:58
Güncelleme:27.10.2020 12:57
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ABD - Almanya ortak yapımı Kovid-19 aşısı denendi. Prof. Dr. Necmettin Ünal’a koronavirüs aşısı uygulandı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ABD - Almanya ortak yapımı Kovid-19 aşısı denendi. Prof. Dr. Necmettin Ünal'a koronavirüs aşısı uygulandı.

Almanya ve ABD'nin ortak yürüttüğü aşı çalışmasında son aşamaya gelindi. Gönüllü aşı denemeleri 10'a yakın merkezde yapılıyor.

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ABD - Almanya yapımı aşı denendi
ABD - Almanya yapımı aşı denendi
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