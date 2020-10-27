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ABD - Almanya yapımı aşı denendi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ABD - Almanya ortak yapımı Kovid-19 aşısı denendi. Prof. Dr. Necmettin Ünal’a koronavirüs aşısı uygulandı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ABD - Almanya ortak yapımı Kovid-19 aşısı denendi. Prof. Dr. Necmettin Ünal'a koronavirüs aşısı uygulandı.
Almanya ve ABD'nin ortak yürüttüğü aşı çalışmasında son aşamaya gelindi. Gönüllü aşı denemeleri 10'a yakın merkezde yapılıyor.
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