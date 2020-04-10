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A Haber'den cuma namazı vaktine özel klip |Video
Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında camilerde cuma namazı geçici olarak kılınamıyor. A Haber, cuma namazı vaktine özel ezan ve Kur'an-ı Kerim okumalarından oluşan bir klip yayınladı.
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