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16.03.2020

Nihat Hatipoğlu açıkladı! Cuma namazı yerine öğle namazı kılmak yeterli mi? Ek bir ibadet şart mıdır?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Erbaş ''Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.'' dedi. A Haber'e konuk olan Nihat Hatipoğlu değerlendirmelerde bulundu. Hatipoğlu, "İslamın temel prensibi şu; kendimizi kendi elimizle tehlikeye atmayacağız. Virüs küresel bir tehdit haline geldi. Peygamberimiz, sıkıntılı dönemlerde bulaşıcı hastalıkların olduğu yerlerde karantina uygulamasını emretmiştir. Veba salgınını da gören Hz. Ömer, Şam'a girmekten uzak durmuştur. 'Allah'ın kaderinden kaçıyor musun?' diye soranlara da 'Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine sığınıyorum' diye ifade etmiş ve o bölgeye karantina uygulatmıştır. Yani İslam tarihinde bunların örneği var. Bu nedenle Diyanet'in açıklaması çok yerinde bir açıklama. " açıklamasında bulundu. Peki Cuma namazı yerine sadece öğle namazı kılmak yeterli midir? Ek bir ibadet şart mıdır? İşte tüm bu soruların yanıtlarına Nihat Hatipoğlu cevap verdi...

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