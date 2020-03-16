Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıkladı! Cuma namazı ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildi |Video

Koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir, Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.'' dedi. Erbaş, "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.