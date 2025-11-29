Amasya’da 9 türbeye kilit

29 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.11.2025 01:40
Şehzadeler şehri Amasya'da 9 türbe, kapısına asma kilit vurularak ziyarete kapatıldı. "Usulsüz elektrik tüketildiği" belirlenen türbeler için Vakıflar Tokat Bölge Müdürlüğü'ne yerel elektrik dağıtım şirketi 250 bin TL fatura çıkarttı. Maliye'nin camilerde olduğu gibi türbelerde de bedelini karşıladığı aydınlatma hizmetinin dışında prizlere elektrikli soba ve klima takılıp usulsüz enerji kullanıldığı tespit edildi. Mahalli elektrik dağıtım şirketi YEDAŞ tarafından Amasya ilinin bağlı olduğu Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne yaklaşık 250 bin TL birikmiş borç çıkarıldı. Vakıflar ise, 2'si Amasya şehir merkezinde olan türbelerin kapılarına asma kilit taktı. "Evliyalar diyarı" şehirde vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.
