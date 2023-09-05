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A Haber yangın bölgesinde! Ataşehir'de korkutan yangın... Alevler 4 binayı sardı

A Haber
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Giriş: 05.09.2023 13:10
İstanbul Ataşehir'de bir binada çıkan yangın çevresindeki 3 binaya daha sıçradı. Ekipler bölgeye gelirken, yangını söndürme çalışması başladı.
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