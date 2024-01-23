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A Haber Suriye'de! İşte terör örgütüne mezar olan tüneller

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 16:42
Güncelleme:23.01.2024 16:43
Suriye'deki Zeytin Dalı bölgesi 6 yıl önce düzenlenen operasyonla terörden temizlendi. Ayrıntıları bölgede olan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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