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A Haber Özel | Gaziantep’te özel hastanenin koronavirüs yoğun bakımında patlama: 8 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta hayata veda etti. Feci olayın yaşandığı bölgede bulunan Anadolu Ajansı muhabir Kerem Kocalar A Haber canlı yayınına bağlanarak son durum hakkında bilgi verdi. Kerem Kocalar, “Güvenlik güçleri hastanenin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Bazı hastalar çevre hastanelere nakil edildi. Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Hasta yakınları hastaneye gelmeye başladı. ” ifadelerini kullandı.