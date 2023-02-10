A Haber mucizeye tanıklık etti! 15 Yaşındaki Naci Nane enkazdan kurtarıldı

Depremin merkez üsttü olan Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. 108. saatte 15 yaşındaki Naci Nane isimli genç enkazdan çıkarıldı. A Haber mucizeye tanıklık etti. O noktada yaşananları ekiplerimizden Mehmet Geçgel gözyaşları içinde anlattı.

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