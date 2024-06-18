A Haber kutsal topraklarda! Hacılar şeytan taşlama vazifesini yerine getirdi

Mekke'de hac ibadetini gerçekleştiren binlerce Müslüman hacı oldu. Bayramın üçüncü gününde Cemarat'a giden hacılar şeytan taşladı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Hüseyin Koçak hac yolculuğunu adım adım takip etti.

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