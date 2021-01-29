A Haber İdlib'deki briket evleri görüntüledi

Suriye'deki iç savaş ve istikrarsızlık nedeniyle evlerinden edilen göçmenlere Türkiye bir kez daha umut oldu. Çadır kentlerde zor şartlar altında yaşayan göçmenler için İdlib'in kuzeyinde 27 bin 665 briket ev inşa edildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı. Oradaki çalışmalar ve göçmenlerin sevinci böyle görüntülendi.

Suriye'deki iç savaş ve istikrarsızlık nedeniyle evlerinden edilen göçmenlere Türkiye bir kez daha umut oldu. Çadır kentlerde zor şartlar altında yaşayan göçmenler için İdlib'in kuzeyinde 27 bin 665 briket ev inşa edildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı. Oradaki çalışmalar ve göçmenlerin sevinci böyle görüntülendi.