29 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları A Haber İdlib'deki briket evleri görüntüledi

A Haber İdlib'deki briket evleri görüntüledi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2021 10:34
Güncelleme:29.01.2021 11:14
Suriye'deki iç savaş ve istikrarsızlık nedeniyle evlerinden edilen göçmenlere Türkiye bir kez daha umut oldu. Çadır kentlerde zor şartlar altında yaşayan göçmenler için İdlib'in kuzeyinde 27 bin 665 briket ev inşa edildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı. Oradaki çalışmalar ve göçmenlerin sevinci böyle görüntülendi.

Suriye'deki iç savaş ve istikrarsızlık nedeniyle evlerinden edilen göçmenlere Türkiye bir kez daha umut oldu. Çadır kentlerde zor şartlar altında yaşayan göçmenler için İdlib'in kuzeyinde 27 bin 665 briket ev inşa edildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı. Oradaki çalışmalar ve göçmenlerin sevinci böyle görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İdlib'deki briket evler görüntülendi
İdlib'deki briket evler görüntülendi
Uslanmıyorlar: Aynı çocuk farklı dilenci!
Uslanmıyorlar: Aynı çocuk farklı dilenci!
Oyuncak bebeğe rekor fiyat
Oyuncak bebeğe rekor fiyat
Ekipler yeniden olay yerinde
Ekipler yeniden olay yerinde
Pitbull ırkı köpekler neden saldırır?
Pitbull ırkı köpekler neden saldırır?
Kayak yaparken ayı kovaladı
Kayak yaparken ayı kovaladı
Seçerken nelere dikkat etmeli?
Seçerken nelere dikkat etmeli?
İBB'den yüzde 44 zam
İBB'den yüzde 44 zam
28 Ocak verileri açıklandı! 129 kişi hayatını kaybetti
28 Ocak verileri açıklandı! 129 kişi hayatını kaybetti
Yakaladıkları taciz şüphelisini sokak ortasında linç ettiler
Yakaladıkları taciz şüphelisini sokak ortasında linç ettiler
Fırtına ve dolu kabusu!
Fırtına ve dolu kabusu!
Ağaçlarına zarar veren kişi bakın çıktı?
Ağaçlarına zarar veren kişi bakın çıktı?
Daha Fazla Video Göster