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A Haber ekibi Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine girdi! Başhekim son durumu anlatıp vatandaşları uyardı

A Haber
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Giriş: 27.11.2020 16:26
Güncelleme:27.11.2020 16:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı Türkiye’de en fazla yoğun bakım doluluk oranı Kocaeli’nde ve bu oran yüzde 76.9 oranında. Peki Kocaeli’nde yoğun bakımda yatan Kovid-19’lu hastalara nasıl müdahale ediliyor? Sağlık çalışanları virüsle hangi şartlar altında savaşıyor? A Haber muhabiri Hakan Süer yoğun bakım servisine girdi sağlık çalışanlarıyla konuştu.Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır son durumu anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı Türkiye'de en fazla yoğun bakım doluluk oranı Kocaeli'nde ve bu oran yüzde 76.9 oranında. Peki Kocaeli'nde yoğun bakımda yatan Kovid-19'lu hastalara nasıl müdahale ediliyor? Sağlık çalışanları virüsle hangi şartlar altında savaşıyor? A Haber muhabiri Hakan Süer yoğun bakım servisine girdi sağlık çalışanlarıyla konuştu.Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır son durumu anlattı.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Çakır, "Şu an hasta sayımız en üst seviyelerde. Bizim de yoğun bakımlarımız doluluk oranı olarak Kocaeli ortalamasının da üzerinde hastane olarak. Kovid hastalarının serviste ağırlaşan durum söz konusu olduğu zaman mecburen yoğun bakımlara alıyoruz. Entübe olmasını en son noktaya kadar geciktirmek istiyoruz. Mutlaka ilaçlarını almasını istiyoruz. Yoğun bakım seviyesine hiç kimsenin gelmesini istemiyoruz. Bunun içinde en önemli nokta ilaçlarını ilk hastalıkları başladıkları zaman çok düzenli kullanmaları. 8 tane bana fazla geliyor gibi sorular çok geliyor bu soruları hiç düşünmeden ilaçlarını kullansınlar." ifadelerini kullandı.

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