Gençlerde kalp krizi neden artıyor? Uzmandan kritik uyarılar

Son yıllarda gençlerde kalp sağlığı konusu daha fazla gündeme geliyor. Kalp krizi belirtileri ve risk faktörleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve çeneye yayılan baskı hissi, kalp krizinin önemli belirtileri arasında yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Can Könte, A Haber canlı yayınında gençlerde görülen kalp krizi vakaları ve kalp sağlığının korunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.