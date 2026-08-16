Ankara'nın Ayaş ilçesinde köy hayatı: Gün doğmadan mesai başlıyor

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket köyünde hayat gün doğmadan başlıyor. Köylüler için günün ilk ışıkları, tarlada ve ahırda yoğun bir mesainin başlangıcı anlamına geliyor. Tarım ve hayvancılığın günlük yaşamın önemli bölümünü oluşturduğu köyde, emek dolu günler akşam saatlerinde köy kahvesindeki sohbetlerle sona eriyor. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Barış Yar, Ortabereket köyündeki yaşamı görüntüledi ve detayları aktardı.