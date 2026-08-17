17 Ağustos Marmara Depremi: 45 saniyede değişen hayatlar

17 Ağustos 1999 gecesi saatler 03.02'yi gösterdiğinde Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle sarsıldı. Merkez üssü Gölcük olan deprem, Marmara Bölgesi'nde büyük yıkıma yol açtı. Saniyeler içinde binlerce insanın hayatı değişirken, enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekledi. Türkiye, o gece ve sonrasında büyük bir dayanışma sürecine tanıklık etti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nde yaşananlar, arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla A Haber analiz haberinde yeniden hatırlatıldı.