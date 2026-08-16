İstanbul'da nefes aldıran serinlik! Vatandaşlar mesire alanlarına ve millet bahçelerine akın etti

Yaz mevsiminin bunaltıcı ve kavurucu sıcaklarının yerini serin havaya bırakmasıyla birlikte İstanbullular rahat bir nefes aldı. Hafta sonunu fırsat bilen binlerce vatandaş, şehrin gürültüsünden uzaklaşarak soluğu mesire alanlarında ve millet bahçelerinde aldı. Kimi ailesiyle eşsiz bir kahvaltı sofrasında buluştu, kimi doğanın içinde huzur depoladı. Günün en renkli anlarını ise oyun parklarında neşeyle koşturan çocuklar yaşadı.