Sultangazi'de takıntılı olduğu kadının annesini bıçaklayan şüpheli kamerada

Sultangazi'de Harun H., yaklaşık 1 yıldır takıntılı olduğu öne sürülen kadının annesi Ünzile Ş.'yi bıçakladı. Olaya müdahale etmeye çalışan engelli komşusunun başına da bardak fırlatarak yaralanmasına neden olan Harun H., tutuklandı. Saldırı öncesi ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Annesinin yaşadıklarını anlatan Zeliha Ş., “Bizi 1 senedir rahatsız ediyordu. Annesi bir gün kapımıza gelip, oğlunun takıntılı olduğunu, kız kardeşimin resmini bilgisayarda çizdiğini söyleyerek, ‘Kızınızı koruyun’ şeklinde babamı uyardı.” dedi.