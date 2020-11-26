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Yerli Kovid-19 aşısı ne zaman hazır olacak? A Haber aşının geliştirdiği merkeze girdi

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Giriş: 26.11.2020 14:22
Güncelleme:26.11.2020 15:08
Kayseri'de koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen yerli aşıda faz 1 denemelerine 44 gönüllüye ikinci doz denemeleri bugün başlıyor. Faz çalışmaları ne demek? Faz 1 Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları ne anlama geliyor? Türkiye'de yerli aşı ne zaman vatandaşların kullanımına hazır hale gelecek? A Haber Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısının üretildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi İKUM Merkezi'ne (İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi) girdi. İKUM Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer yerli Kovid-19 aşısıyla merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. Doç. Dr. Sezer, bugün Faz 1 aşamasındaki ikinci doz aşılama aşamasına geçtiklerini aralık ayının ikinci haftası gibi ise her şey yolunda giderse Faz 2 çalışmalarına başlanacağını söyledi.

A Haber Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısının üretildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi İKUM Merkezi'ne (İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi) girdi.

İKUM Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer yerli Kovid-19 aşısıyla merak edilen tüm sorulara A Haber'de yanıt verdi.

Doç. Dr. Sezer; "Bugün ilk gönüllümüzün ikinci doz aşısını yaptık. Ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Bu aşamada hiçbir aksilik yaşanamadığı takdirde aralık ayının ikinci haftasından sonra Faz2 aşamasına başlayacağız. Şubat ayı içerisinde Faz3 aşamasına geçip Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi nisan ayı içerisinde ise aşıyı hazır hale getirmek için tüm çabamızı sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Sezer, yerli Kovi-19 aşı çalışmalarıyla ilgili tüm sürecin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer ülkelerdeki çalışmalara parelel bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

"Dünyada devam eden 54 klinik çalışma var bunlardan bir tanesi bizim aşımız. Burada 54 ülke yok. 10 gelişmiş ülke yürütüyor bu çalışmaları bunlardan birisi de Türk aşısı." ifadelerini kullanan Doç. Dr. Ahmet İnal "Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte koronavirüs aşısı 62 gün içerisinde geliştirildi. Tamamen yerli imkanlarla yapılan bir aşı. Bu aşı yapıldığı zaman mazlumlara ulaşacak aşı." dedi.

"TÜRK AŞISI MAZLUMLARIN ÜMİDİ..."

Başkan Erdoğan'ın yerli Kovid-19 aşının nisan ayına yetiştirilmesi açıklamasını hatırlatan Doç. Dr. Ahmet İnal, "Bu aşıyı nisan ayına yetiştirmemi lazım. Bu aşı dünyaya verilecek. Birçok mazlumun bu aşı da ümidi var. Bu aşı yapıldıktan sonra birçok mazluma çok hızlı bir şekilde ulaştırılacak. Diğer yabacı aşıların Afrika'ya çok geç gideceği belli. Diğer ülkeleri aşılamazsanız bu salgını sonlandıramazsınız. Mutlaka dünyanın aşılması lazım. Bunu da yapacak olan Türk aşısı" ifadelerini kullandı.

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