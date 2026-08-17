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Erzurum'da düğün konvoyunda kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Erzurum'da düğün konvoyunda meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

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