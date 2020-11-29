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A Haber ekibi kısıtlama denetiminde! Kısıtlamaya uyuluyor mu?

A Haber
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Giriş: 29.11.2020 09:22
Güncelleme:29.11.2020 09:22
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile birlikte yurt genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. İstanbul İl Jandarma ekipleri havadan kısıtlama denetimi yaptı. A Haber Muhabiri Tuğba Kezer son durumu denetleme helikopterinden aktardı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile birlikte yurt genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. İstanbul İl Jandarma ekipleri havadan kısıtlama denetimi yaptı. A Haber Muhabiri Tuğba Kezer son durumu denetleme helikopterinden aktardı.

Koronavirüs nedeniyle kısıtlanan sokaklar havadan denetleniyor.

Kısıtlamanın bitmesine son 2 saat jandarma İstanbul'da helikopterle kısıtlama denetimi yaptı.

A Haber ekibi jandarmanın helikopterli denetiminde o anları görüntüledi.

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