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A Haber Antalya Manavgat’taki orman yangınına müdahale eden 'ateş kuşları'nı görüntüledi

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2021 17:49
Orman yangınları ile mücadelede söndürme helikopterleri kısa sürede yakıt ikmali yapıp alevlere müdahale ediyor. Detayları Antalya Manavgat’ta bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalardaki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Birçok mahalleye de sıçrayan alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Orman yangını, Ahmetler, Beydiğin, Kızılağaç, Sırtköy bölgelerinde etkisini sürdürüyor.

Ekipler, gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışması yaptı.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme çalışmalarına helikopter ve uçaklarla yeniden başlandı.

A HABER "ATEŞ KUŞLARI"NI GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan orman yangınları ile mücadelede söndürme helikopterleri kısa sürede yakıt ikmali yapıp alevlere müdahale ediyor.

"Ateş kuşları" olarak adlandırılan helikopterleri Antalya Manavgat'ta bulunan A Haber ekibi görüntüledi.

Detayları muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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