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2021 yılında dünyada meydana gelen yangınlar! Başkan Erdoğan tablo üzerinde anlattı

Dünya genelinde orman yangınlarında sürüyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) kurduğu, Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi (FIRMS) isimli veri tabanı, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip ediyor. İtalya, Yunanistan, Rusya ve ABD başta olmak üzere onlarca ülke, benzer şekilde yangınlarla mücadeleyi sürdürüyor. ABD'de devam eden orman yangınlarında New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu. Teksas'ın Sugar Land bölgesinde 32 gündür devam eden yangın dikkat çekiyor. 32 günlük süreçte 105,009 dönüm alan küle döndü. A Haber'e konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber canlı yayınında orman yangınlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Bugün dünya adeta yangın tehdidi altında. ABD, Rusya yanıyor. Kanada yanıyor. Kimse kalkıp da Rusya niye yanıyor? demiyor. Diyemez. Rusya'da yangın varken, Putin bize o halde 3 tane uçak, 4 helikopter gönderdi." dedi. Tablo üzerinde 2021 yılında meydana gelen yangınlar hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Tabloya bakıyorsunuz. Kanada 2 milyon 750 bin hektar, ABD neredeyse 1,5 milyon hektar yanıyor." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 04.08.2021 22:26 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 22:33
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2021 yılında dünyada meydana gelen yangınlar! Başkan Erdoğan tablo üzerinde anlattı

Küresel ısınmanın etkisiyle hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Isınmayla birlikte dünya genelinde orman ve kırsal alanlarda alevler yükselmeye başladı.

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2021 yılında dünyada meydana gelen yangınlar! Başkan Erdoğan tablo üzerinde anlattı

ABD, Rusya, İtalya ve Brezilya gibi ülkelerde yangınlar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 10 milyon hektardan fazla arazinin kül olduğu, bir milyardan fazla vahşi hayvanın hayatını kaybettiği Avustralya ise bu yıl yangınlar bakımından sakin bir yaz geçiriyor.

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2021 yılında dünyada meydana gelen yangınlar! Başkan Erdoğan tablo üzerinde anlattı

DÜNYA YANGINLARLA BOĞUŞUYOR

A Haber'e konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber canlı yayınında orman yangınlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Bugün dünya adeta yangın tehdidi altında. ABD, Rusya yanıyor. Kanada yanıyor. Kimse kalkıp da Rusya niye yanıyor? demiyor. Diyemez. Rusya'da yangın varken, Putin bize o halde 3 tane uçak, 4 helikopter gönderdi." dedi.

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2021 yılında dünyada meydana gelen yangınlar! Başkan Erdoğan tablo üzerinde anlattı

"BU YILIN YANGINI BİZİM TARİHİMİZDE OLMADI"

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Bu yılın yangını bizim tarihimizde olmuş bir yangın değil. Bu en büyüğü. Biz şu anda 8'inci gündeyiz. ABD'de 2 ay sürüyor. Rusya ve Kanada'da da böyle. Daha uzun süren yangınlar var. Şu an Termik Santral yangınıyla karşı karşıyayız. İnşallah oraya sırayet etmeden kontrol altına alırız. Yatağan Termik Santrali sıradan bir yer değil. Bunlar bütün bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor.

Tabloya bakıyorsunuz. Kanada 2 milyon 750 bin hektar, ABD neredeyse 1,5 milyon hektar yanıyor."

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2021 yılında dünyada meydana gelen yangınlar! Başkan Erdoğan tablo üzerinde anlattı

ABD'DE BÜYÜK YANGIN

ABD'de devam eden orman yangınlarında New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu.

Hafta sonu 7 yerde daha yangın çıkmasının ardından orman yangınları 90'dan fazla alana sıçradı. ABD'nin batı yakasında devam eden orman yangınlarında 1,8 milyon dönümlük alan yandı.