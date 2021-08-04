2021 yılında dünyada meydana gelen yangınlar! Başkan Erdoğan tablo üzerinde anlattı
Dünya genelinde orman yangınlarında sürüyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) kurduğu, Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi (FIRMS) isimli veri tabanı, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip ediyor. İtalya, Yunanistan, Rusya ve ABD başta olmak üzere onlarca ülke, benzer şekilde yangınlarla mücadeleyi sürdürüyor. ABD'de devam eden orman yangınlarında New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu. Teksas'ın Sugar Land bölgesinde 32 gündür devam eden yangın dikkat çekiyor. 32 günlük süreçte 105,009 dönüm alan küle döndü. A Haber'e konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber canlı yayınında orman yangınlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Bugün dünya adeta yangın tehdidi altında. ABD, Rusya yanıyor. Kanada yanıyor. Kimse kalkıp da Rusya niye yanıyor? demiyor. Diyemez. Rusya'da yangın varken, Putin bize o halde 3 tane uçak, 4 helikopter gönderdi." dedi. Tablo üzerinde 2021 yılında meydana gelen yangınlar hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Tabloya bakıyorsunuz. Kanada 2 milyon 750 bin hektar, ABD neredeyse 1,5 milyon hektar yanıyor." ifadelerine yer verdi.
- 1
- 28
- 2
- 28
- 3
- 28
- 4
- 28
- 5
- 28