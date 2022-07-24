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86 yıllık hasret bir cuma vakti vuslata erdi! Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının yıl dönümü

A Haber
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Giriş: 24.07.2022 09:28
Bugün, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden doğduğu kutlu bir gün. Tam 2 yıl önce 86 yıllık hasret son buldu. Ayasofya Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla cuma namazı ile beraber yeniden ibadete açıldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Tarihçi Nermin Taylan, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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86 yıllık hasret bir cuma vakti vuslata erdi
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