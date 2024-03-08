08 Mart 2024, Cuma
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8 Mart Kadınlar Günü’nde anlamlı hikaye! Türkiye’nin ilk kadın lostracısı
1951 yılından beri Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir 'lostra' yani ayakkabı tamir dükkanı... 59 yaşındaki Seher Örenler, babasını kaybetmesinin ardından, bu kültürü devam ettirmek istedi. Baba yadigarı dükkanın başına geçti ve Türkiye'nin ilk kadın ayakkabı tamircisi oldu. İşte hikayesi...