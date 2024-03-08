8 Mart Kadınlar Günü’nde anlamlı hikaye! Türkiye’nin ilk kadın lostracısı

1951 yılından beri Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir 'lostra' yani ayakkabı tamir dükkanı... 59 yaşındaki Seher Örenler, babasını kaybetmesinin ardından, bu kültürü devam ettirmek istedi. Baba yadigarı dükkanın başına geçti ve Türkiye'nin ilk kadın ayakkabı tamircisi oldu. İşte hikayesi...

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