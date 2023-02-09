72 saat sonra 6 yaşındaki Hazal kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından bölgeden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Dün gece Hatay'ın Antakya ilçesinde bir binadan cenazeleri almaya gelen arama kurtarma ekipleri, son kez seslenince 6 yaşındaki kızı ve babasını sağ olarak çıkarmayı başardı. 5 saatlik çalışma sonrası küçük kız ve bir süre sonra da babası enkaz yığınından çıkarıldı. Arama kurtarma ekibi, “Vefat edenleri çıkarmak için gelmiştik, iki cenaze çıkarmıştık. Son kez yaptığımız sesli aramada saliselerle baba ve kızının sesini duyup enkaz altından çıkardık. O sesi bize Allah duyurdu. O salisede Soner kardeşimizin orada olduğunu öğrendik” dedi. Enkaz altında ekiplerden su isteyen baba Soner Güner, çıkınca ekiplere “Sizleri çok seviyorum” dedi.