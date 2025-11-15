6,6 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 55 adet cep telefonu bulundu. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 600 bin TL olduğu

