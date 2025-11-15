6,6 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

15 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 12:17
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 55 adet cep telefonu bulundu. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 600 bin TL olduğu
