64. Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde de 64'üncü Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri başladı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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