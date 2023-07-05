05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 64. Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri başladı

64. Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2023 15:45
Konya'nın Akşehir ilçesinde de 64'üncü Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri başladı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
64. Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri
64. Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri
Nefesi yetmedi! Öterken...
Nefesi yetmedi! Öterken...
CHP ve HDP’li üyeler Kur’an kursuna karşı çıktı
CHP ve HDP’li üyeler Kur’an kursuna karşı çıktı
Esenyurt’ta duvarı delerek bankaya girdi
Esenyurt'ta duvarı delerek bankaya girdi
İstanbul’da kayboldu! 9 gündür...
İstanbul’da kayboldu! 9 gündür...
İzmir’de genç kızın mucize kurtuluşu! O anlar kamerada
İzmir’de genç kızın mucize kurtuluşu! O anlar kamerada
İstanbul’da pusu kurup kurşunladılar!
İstanbul'da pusu kurup kurşunladılar!
Bayrampaşa’da berbere motoloflu saldırı!
Bayrampaşa'da berbere motoloflu saldırı!
Ekipleri alarma geçiren ihbar!
Ekipleri alarma geçiren ihbar!
Ünlü ekonomiste ne oldu?
Ünlü ekonomiste ne oldu?
İzmir’de arıtma tesisi sorunu
İzmir'de arıtma tesisi sorunu
Seyir halindeki aracın önüne atladı
Seyir halindeki aracın önüne atladı
Daha Fazla Video Göster