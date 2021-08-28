29 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 5 yavru köpek önce zehirlendi ardından yakıldı

5 yavru köpek önce zehirlendi ardından yakıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2021 18:47
Antalya'da 5 yavru köpek bir sitenin önünde bulunan otoparkta ölü olara bulundu. Araçların altında ve yanında yavru köpeklerin öldüğünü gören vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Köpeklerin önce zehirlendikleri ardından ise yakıldıkları iddia edilirken, Mahalle sakinlerinden Fatma Kozan gördüklerini ağlayarak anlattı. Kozan "Siz nasıl bir canisiniz? Nasıl kinle, nefretle büyüyorsunuz? Yazık değil mi? Bir cana bu kadar zarar verilebilir mi? Gerçekten yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. .
Çivi zannettiler mermi çıktı | İstanbul’da şoke eden olay
Çivi zannettiler mermi çıktı | İstanbul'da şoke eden olay
5 yıldır güneşe hasret
5 yıldır güneşe hasret
Emniyetten egzoz ve modifiye denetimi
Emniyetten egzoz ve modifiye denetimi
İstanbul’dan yola çıkmıştı! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
İstanbul'dan yola çıkmıştı! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Bir anne daha evladına kavuştu
Bir anne daha evladına kavuştu
Uyardığı kadın tarafından bıçaklandı
Uyardığı kadın tarafından bıçaklandı
TEM’de korku dolu anlar! Kamyon alev aldı
TEM'de korku dolu anlar! Kamyon alev aldı
Hatalı sollama kaza getirdi! O an kamerada
Hatalı sollama kaza getirdi! O an kamerada
Ormanlar sıkı takipte
Ormanlar sıkı takipte
5 yavru köpek önce zehirlendi ardından yakıldı
5 yavru köpek önce zehirlendi ardından yakıldı
Evde 2 metrelik yılanı görünce itfaiyeyi aradılar
Evde 2 metrelik yılanı görünce itfaiyeyi aradılar
İstanbul ve çok sayıda ile uyarı!
İstanbul ve çok sayıda ile uyarı!
Daha Fazla Video Göster