29 Ağustos 2021, Pazar
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5 yavru köpek önce zehirlendi ardından yakıldı
Antalya'da 5 yavru köpek bir sitenin önünde bulunan otoparkta ölü olara bulundu. Araçların altında ve yanında yavru köpeklerin öldüğünü gören vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Köpeklerin önce zehirlendikleri ardından ise yakıldıkları iddia edilirken, Mahalle sakinlerinden Fatma Kozan gördüklerini ağlayarak anlattı. Kozan "Siz nasıl bir canisiniz? Nasıl kinle, nefretle büyüyorsunuz? Yazık değil mi? Bir cana bu kadar zarar verilebilir mi? Gerçekten yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. .