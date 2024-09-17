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5 kiloluk üzüm salkımı görenleri hayretler içerisinde bıraktı

5 kiloluk üzüm salkımı görenleri hayretler içerisinde bıraktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 12:25
Elazığ merkeze bağlı Güzel Yalı köyünde yetişen 5 kilogramlık üzüm salkımları, büyük ilgi gördü.
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