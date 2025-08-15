15 Ağustos 2025, Cuma

5 katlı apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın korkuttu

Giriş: 15.08.2025 00:30
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 575 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dairede mahsur kalan bir köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı. Dairede maddi hasar meydana geldi. Görgü tanığı önce cam kırıklarının aşağı düşmeye başladığını belirterek " Cam kırıldıktan sonra alev birden büyüdü. Biz komşular olarak diğer komşuları aşağı indirdik. Kapıyı kırmaya çalıştım ama kıramadım. O sırada itfaiye geldi ve birlikte söndürme çalışmalarını yaptık. Evde kimse yoktu, cam kırıkları inince ev sahibinin kızını aradım ve ‘evleri yanıyor' diye haber verdim. 5 dakika sonra kardeşi geldi ve kapıyı açmayı denedik, ama açamadık. İtfaiye gelip müdahale etti" dedi Yangın anı bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansırken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
