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5 bin yıllık çömlekte parmak izi keşfedildi

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Giriş: 28.04.2021 15:55
Güncelleme:28.04.2021 16:00
İskoçya’nın Orkney Adaları’nda Yansıtma Dönüşümü Görüntüleme (RTI) tekniği kullanılarak fark edilen 5 bin yıllık olduğu düşünülen çömlekte parmak izi keşfedildi.

İskoçya'nın Orkeny Adaları'ndaki Ness of Brodgar arkeolojik alanında, 5 bin yıllık olduğu düşünülen bir çömleğin üzerinde parmak izi keşfedildi. Roy Towers tarafından özel bir görüntüleme tekniği olan RTI ile fotoğrafı çekilen çömleğin üzerinde yapılan incelemelerde ortaya çıkan parmak izinin bir çömlekçiye ait olduğu tahmin ediliyor. Arkeologlar, yaptıkları açıklamada, parmak izinide yapılacak incelemeler sayesinde çömlekçinin cinsiyetini ve yaşının ortaya çıkmasını beklediklerini belirtti.

"NEOLİTİK ORKNEY HALKIYLA DOKUNAKLI BİR BAĞLANTI"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kazı direktörü Nick Card, "Ness of Brodgar gibi yüksek statülü bir sitede, güzel binaları ve büyüleyici eserleri ile bu inanılmaz kompleksin arkasındaki insanları unutmak çok kolay olabilir. Ancak bu keşif, bu insanları gerçekten odak noktasına getiriyor. Parmak izini bulmak işimizi büyük ölçüde etkilemeyecek olsa da bize 5.000 yıl önceki Neolitik Orkney halkıyla son derece kişisel, dokunaklı bir bağlantı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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5 bin yıllık parmak izi
5 bin yıllık parmak izi
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